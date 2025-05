DON

Inspired by the Salamanca family cartel from Breaking Bad and Better Call Saul. This token isn’t just for laughs — it’s here to dominate the meme coin space on Binance Smart Chain.

NavnDON

RangNo.3274

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0

Cirkulationsforsyning--

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.005256673448328353,2025-04-28

Laveste pris0.000251101844091802,2025-04-24

Offentlig blockchainBSC

IndledningInspired by the Salamanca family cartel from Breaking Bad and Better Call Saul. This token isn’t just for laughs — it’s here to dominate the meme coin space on Binance Smart Chain.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.