DAGKnight Dog is a Memecoin on the KRC20 protocol on Kaspa. Join our hero "DOGK" as he navigates his way through the BlockDAG world, protecting and guarding the Kaspa network Dagknight Dog will be at the forefront, helping onboard users to the revolutionary technology, and visionary founders of the worlds first BlockDAG, Kaspa!

RangNo.1972

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning4,459,237,949

Max Udbud10,000,000,000

Samlet Udbud4,459,237,949

Cirkulationshastighed0.4459%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.002676908413664451,2024-11-19

Laveste pris0.000039685966470422,2025-04-18

Offentlig blockchainKRC20

Ansvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.