$DOGGO is a meme token backed by several communities. Its primary purpose is to get integrated into Solana NFT projects, to be used as a staking reward, and to help new projects with funding.

RangNo.4701

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud0

Samlet Udbud100,000,000,000,000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.000000272503276603,2023-01-15

Laveste pris0.000000000497506255,2023-11-21

Offentlig blockchainSOL

