DNOW

DuelNow is an innovative sports prediction market where users take full control. This peer-to-peer platform enables custom odds and direct competition, removing traditional intermediaries. By eliminating the house and any house advantage, DuelNow ensures a transparent and user-focused experience. Profit with your sports predictions.

NavnDNOW

RangNo.3701

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud0

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.026150445286020597,2025-03-24

Laveste pris0.002191123626332807,2025-05-21

Offentlig blockchainETH

IndledningDuelNow is an innovative sports prediction market where users take full control. This peer-to-peer platform enables custom odds and direct competition, removing traditional intermediaries. By eliminating the house and any house advantage, DuelNow ensures a transparent and user-focused experience. Profit with your sports predictions.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.