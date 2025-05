DFC

The main idea and task of our DF Capital is to become the number one community in TON, to create a synergy effect within it through popularisation and filling missing niches, services and products. On top of the TON blockchain we launched the DFC token, which will socially connect all participants in this crypto sector into something more integral.

NavnDFC

RangNo.1725

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning26,563,279

Max Udbud200,000,000

Samlet Udbud199,999,999

Cirkulationshastighed0.1328%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj3.9396355203834914,2024-04-10

Laveste pris0.06264857575771907,2025-05-18

Offentlig blockchainTONCOIN

Sektor

Social Media

