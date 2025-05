DECHAT

Dechat is an open, secure web3 communications protocol that powers decentralized user interactions. Let your users chat, discover and transact digital assets seamlessly within and across your applications.

NavnDECHAT

RangNo.2536

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)3,52%

Cirkulationsforsyning4 895 047

Max Udbud25 000 000

Samlet Udbud25 000 000

Cirkulationshastighed0.1958%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj8.743363868481442,2024-03-11

Laveste pris0.021114458728950337,2025-04-11

Offentlig blockchainBSC

IndledningDechat is an open, secure web3 communications protocol that powers decentralized user interactions. Let your users chat, discover and transact digital assets seamlessly within and across your applications.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.