DCR

Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.

NavnDCR

RangNo.178

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)30.62%

Cirkulationsforsyning16,819,798.19246903

Max Udbud21,000,000

Samlet Udbud16,819,798.19246903

Cirkulationshastighed0.8009%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til0.9534 USDT

Alle tiders høj250.01641845,2021-04-17

Laveste pris0.3947960138320923,2016-12-28

Offentlig blockchainDCR

Sektor

Social Media

