DBC

DeepBrain Chain is a decentralized high-performance GPU computing network that can scale infinitely. Its goal is to become the most widely used GPU computing infrastructure in the AI+Metaverse era worldwide.

NavnDBC

RangNo.1559

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0,00%

Cirkulationsforsyning5 428 952 299

Max Udbud10 000 000 000

Samlet Udbud10 000 000 000

Cirkulationshastighed0.5428%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.6586530208587646,2018-01-09

Laveste pris0.000353639298356,2020-03-13

Offentlig blockchainETH

IndledningDeepBrain Chain is a decentralized high-performance GPU computing network that can scale infinitely. Its goal is to become the most widely used GPU computing infrastructure in the AI+Metaverse era worldwide.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.