DASH

Dash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash.

NavnDASH

RangNo.171

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)347,59%

Cirkulationsforsyning12 279 225,74760322

Max Udbud18 900 000

Samlet Udbud12 279 225,74760322

Cirkulationshastighed0.6496%

Udstedelsesdato2014-01-01 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til0,2138 USDT

Alle tiders høj1642.219970703125,2017-12-20

Laveste pris0.21389900147914886,2014-02-14

Offentlig blockchainDASH

IndledningDash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.