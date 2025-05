DAPPX

DAPPX is a stand-alone Steam-like application that supports the development, publishing, and monetization of play-to-earn games. It is a game launcher for AAA-rated, play-to-earn (P2E) games and blockchain applications and is one of the most convenient, user-friendly, and ultimate dApp playstores on the market.

NavnDAPPX

RangNo.2180

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0,04%

Cirkulationsforsyning657 885 789,1720706

Max Udbud0

Samlet Udbud1 500 000 000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj1.48878867,2021-06-25

Laveste pris0.000603418337727454,2023-09-02

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

