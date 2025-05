CVN

Seizing the opportunity to build the preeminent Layer 2 chain for humanity, the Conscious Network is poised to become the largest web3 platform, a cornerstone of equitable opportunity.

RangNo.5185

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud0

Samlet Udbud200,000,000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj11.1026994988653,2023-06-30

Laveste pris0.05082644771722377,2024-08-07

Offentlig blockchainCVN

Sektor

Social Media

