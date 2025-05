CRV

Curve is a decentralized exchange liquidity pool on Ethereum designed for extremely efficient stablecoin trading. Launched in January 2020, Curve allows users to trade between stablecoins with low slippage, low fee algorithm designed specifically for stablecoins and earning fees. Behind the scenes, the tokens held by liquidity pools are also supplied to the Compound protocol or iearn.finance where to generate more income for liquidity providers.

NavnCRV

RangNo.75

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel0.0003%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)10,10%

Cirkulationsforsyning1 343 378 344

Max Udbud3 030 303 030,299

Samlet Udbud2 259 379 286,9274936

Cirkulationshastighed0.4433%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj60.4987938093,2020-08-14

Laveste pris0.18109279935395833,2024-08-05

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

