CRH

Crypto Hunters aspires to be a comprehensive digital ecosystem that combines the fun of entertainment and gaming with the excitement of education about cryptocurrencies, aiming to establish itself as a market leader, bring innovation to this rapidly growing industry, and adapt to the mainstream market.

NavnCRH

RangNo.8080

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud0

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.5597499967450894,2024-03-14

Laveste pris0.00013064401726318,2025-02-20

Offentlig blockchainBSC

IndledningCrypto Hunters aspires to be a comprehensive digital ecosystem that combines the fun of entertainment and gaming with the excitement of education about cryptocurrencies, aiming to establish itself as a market leader, bring innovation to this rapidly growing industry, and adapt to the mainstream market.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.