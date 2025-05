COPA

CoCo Park lets you hatch, raise, and battle adorable NFT crocodiles while earning $COPA tokens through exciting quests, battles, and breeding. Upgrade your crocodile squad or exchange tokens for real rewards in this immersive blockchain-based game. Experience a future where virtual worlds intersect with real-world benefits, offering an unparalleled gaming experience.

NavnCOPA

RangNo.6124

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud88,888,888,000

Samlet Udbud88,888,888,000

Cirkulationshastighed0%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.000487515680381424,2024-11-23

Laveste pris0.000000089931010494,2025-04-09

Offentlig blockchainTONCOIN

IndledningCoCo Park lets you hatch, raise, and battle adorable NFT crocodiles while earning $COPA tokens through exciting quests, battles, and breeding. Upgrade your crocodile squad or exchange tokens for real rewards in this immersive blockchain-based game. Experience a future where virtual worlds intersect with real-world benefits, offering an unparalleled gaming experience.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.