Connex aims to build a permissionless, open, and collaborative Web3 professional network. The CONX token is an essential component to such infrastructures as it functions as the governance token, incentivizes user participation, and serves as the primary payment token of the Connex ecosystem.

RangNo.671

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0,04%

Cirkulationsforsyning1 158 000

Max Udbud100 000 000

Samlet Udbud100 000 000

Cirkulationshastighed0.0115%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj49.57445222528532,2025-05-21

Laveste pris1.6743141503601893,2023-11-04

Offentlig blockchainBSC

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.