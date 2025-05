CFX

Brief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce.

NavnCFX

RangNo.136

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)%0,39

Cirkulationsforsyning5.072.800.538,4

Max Udbud∞

Samlet Udbud5.072.800.532,06

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato2020-11-09 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj1.70377503,2021-03-27

Laveste pris0.021909136906575016,2023-01-01

Offentlig blockchainCFX

