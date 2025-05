CDT

CheckDot is a solution for covering DeFi users. Each user can insure himself on the CheckDot decentralized protocol against the risks of Depeg, Oracle malfunction, Smart contract vulnerability, Hard depeg, Wallet exploits and Platform hacks.

NavnCDT

RangNo.2104

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.15%

Cirkulationsforsyning7,745,635.25

Max Udbud0

Samlet Udbud9,897,864.25

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj1.2931717380255459,2024-01-04

Laveste pris0.012415128747254563,2022-06-21

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

