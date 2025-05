CBY

Carbify plants trees and offers a revolutionary alternative to carbon credits certified by the United Nations. Using blockchain technology, the company provides the highest quality carbon offsets in the world, traceable to the specific tree absorbing the CO2.

NavnCBY

RangNo.5350

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud39,992,500

Samlet Udbud39,992,500

Cirkulationshastighed0%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj8.417800759291113,2024-06-02

Laveste pris0.1451075449927514,2025-04-25

Offentlig blockchainETH

IndledningCarbify plants trees and offers a revolutionary alternative to carbon credits certified by the United Nations. Using blockchain technology, the company provides the highest quality carbon offsets in the world, traceable to the specific tree absorbing the CO2.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.