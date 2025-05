CBPAY

CoinbarPay (CBPAY) represents a revolutionary advancement in the payment platform sector, by simply introducing a token-based incentive system. This pioneering approach diverges from traditional models by directly rewarding all network participants for their contributions to the platform's growth. By employing such an incentive system, CBPAY not only enhances the efficiency of its operations but also encourages a community-driven ecosystem.

NavnCBPAY

RangNo.2131

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning3,680,656,565

Max Udbud40,000,000,000

Samlet Udbud40,000,000,000

Cirkulationshastighed0.092%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.001363895631335368,2024-11-25

Laveste pris0.000091017946378785,2025-03-11

Offentlig blockchainXDB

Sektor

Social Media

