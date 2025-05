CAKE

PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

NavnCAKE

RangNo.82

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0002%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)66.19%

Cirkulationsforsyning321,838,152.45382464

Max Udbud450,000,000

Samlet Udbud369,866,745.399933

Cirkulationshastighed0.7151%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj44.18234972,2021-04-30

Laveste pris0.00023177,2020-09-29

Offentlig blockchainBSC

IndledningPancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.