BXN

BlackFort is a cutting-edge blockchain platform, designed to be a top-tier Layer 1 blockchain. It is EVM-compatible, boasting fast transaction speeds, scalability, security, and efficiency. Utilizing the POSA consensus algorithm, it offers straightforward access for users to become delegators.

NavnBXN

RangNo.1237

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.02%

Cirkulationsforsyning4,489,589,680

Max Udbud49,999,999,999

Samlet Udbud49,999,999,999

Cirkulationshastighed0.0897%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.016693500834807095,2024-04-04

Laveste pris0.001501253081752817,2025-05-26

Offentlig blockchainNONE

IndledningBlackFort is a cutting-edge blockchain platform, designed to be a top-tier Layer 1 blockchain. It is EVM-compatible, boasting fast transaction speeds, scalability, security, and efficiency. Utilizing the POSA consensus algorithm, it offers straightforward access for users to become delegators.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.