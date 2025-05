BWAH

$BWAH is a meme coin built around the "boomer" image, with a narrative focusing on a 44-year-old, University of North Carolina graduate, single father who, through live-streaming token launches, creates a bottom-tier hero character opposing the 996 work culture and corporate exploitation.

NavnBWAH

RangNo.

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0

Cirkulationsforsyning--

Max Udbud0

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj,

Laveste pris,

Offentlig blockchainSOL

Indledning$BWAH is a meme coin built around the "boomer" image, with a narrative focusing on a 44-year-old, University of North Carolina graduate, single father who, through live-streaming token launches, creates a bottom-tier hero character opposing the 996 work culture and corporate exploitation.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.