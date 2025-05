BUNNY

PancakeBunny is a decentralized finance (DeFi) yield aggregator and optimizer for the Binance Smart Chan and Ethereum (ETH), which is used for PancakeSwap (CAKE). The PancakeBunny protocol gives farmers the opportunity to multiply their tokens.

NavnBUNNY

RangNo.2975

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)10.69%

Cirkulationsforsyning510,232

Max Udbud1,000,000

Samlet Udbud910,789

Cirkulationshastighed0.5102%

Udstedelsesdato2021-04-12 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj553.31998667,2021-04-27

Laveste pris0.04512060669859712,2025-04-07

Offentlig blockchainBSC

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.