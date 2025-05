BUIDL

buidlDAO supports AI native builders shaping the future of internet economies. It provide the tools, capital, and network to ensure your project succeeds.

NavnBUIDL

RangNo.

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0

Cirkulationsforsyning--

Max Udbud0

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj,

Laveste pris,

Offentlig blockchainSOL

IndledningbuidlDAO supports AI native builders shaping the future of internet economies. It provide the tools, capital, and network to ensure your project succeeds.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.