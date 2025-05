BTCMT

Minto is a unique DeFi platform for BTC mining . Minto (BTCMT) tokens are backed by a real mining hardware hashrate in a 100 BTCMT = 1 TH/s ratio.

NavnBTCMT

RangNo.5185

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud0

Samlet Udbud14,400,000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj2.413487273529206,2022-03-16

Laveste pris0.37291646979689735,2022-11-05

Offentlig blockchainBSC

IndledningMinto is a unique DeFi platform for BTC mining . Minto (BTCMT) tokens are backed by a real mining hardware hashrate in a 100 BTCMT = 1 TH/s ratio.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.