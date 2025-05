BSTC

BST Chain's native coin, BSTC, serves as the primary utility token within the ecosystem. It facilitates transactions, incentivizes network participants, and enables access to platform features. With a maximum circulation of 7.86 billion coins, BSTC powers the decentralized gemstone trading platform, ensuring seamless operations and fostering economic activity.

NavnBSTC

RangNo.8082

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud7,860,000,000

Samlet Udbud7,860,000,000

Cirkulationshastighed0%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj7.002858227510038,2024-11-26

Laveste pris0.34988049039804847,2025-01-19

Offentlig blockchainBSTC

IndledningBST Chain's native coin, BSTC, serves as the primary utility token within the ecosystem. It facilitates transactions, incentivizes network participants, and enables access to platform features. With a maximum circulation of 7.86 billion coins, BSTC powers the decentralized gemstone trading platform, ensuring seamless operations and fostering economic activity.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.