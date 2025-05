BSCS

BSCS - The fully decentralized protocol for launching new ideas. An all-in-one Incubation Hub with a full-stack Defi platform across all main blockchain networks. We provide exclusive services including Launchpad, Yield farming, Tools, NFT Auction, Marketplace, and DEX Aggregator.

NavnBSCS

RangNo.2175

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.04%

Cirkulationsforsyning253,677,373.97109443

Max Udbud500,000,000

Samlet Udbud392,544,039.9710944

Cirkulationshastighed0.5073%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj1.26045351,2021-05-02

Laveste pris0.001852045416657116,2025-03-11

Offentlig blockchainBSC

Sektor

Social Media

