BitBrawl is an innovative, blockchain-based fighting game on Solana where the digital collectibles you love come to life as playable fighters. Players brawl with renowned NFT collections like DeGods, y00ts, MadLads, and MAYC, along with 20+ other NFT characters.

RangNo.2144

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning8,805,610,436.959196

Max Udbud10,000,000,000

Samlet Udbud9,999,441,090.619734

Cirkulationshastighed0.8805%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.006581150523754759,2024-04-01

Laveste pris0.000058965257109979,2025-04-24

Offentlig blockchainSOL

