BOOP is the native utility token of the boop.fun platform. by staking BOOP, users unlock airdrop rewards and trading fees from tokens launched on the platform.

NavnBOOP

RangNo.845

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)%3,09

Cirkulationsforsyning300.407.580,44328994

Max Udbud1.000.000.000

Samlet Udbud999.997.580,44329

Cirkulationshastighed0.3004%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.4882618916496909,2025-05-02

Laveste pris0.061580127985482534,2025-05-22

Offentlig blockchainSOL

Sektor

Social Media

