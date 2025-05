BLY

Blocery Token (BLY), a utility token, is used as a medium of motivation to participate and enhance economic activities within the Blocery Food Supply Chain Ecosystem, including Supply Chain Finance. BLY Token can be used as means of all transactions and contracts, including data provision, payment for data usage, dispute mediation, and guarantees for contract fulfilment, within the Blocery Ecosystem.

NavnBLY

RangNo.1430

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.02%

Cirkulationsforsyning944,366,662.32

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.9443%

Udstedelsesdato2018-12-01 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.676306,2021-04-04

Laveste pris0.002898288580552685,2023-06-12

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

