Blockasset is the sports network you own. We create, build, and manage sports-centric products, governed by our community of sports fans. Profits are distributed back to you, our valued members, via BLOCKASSET token buybacks.

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)%0,40

Cirkulationsforsyning172.811.307,79

Max Udbud320.000.000

Samlet Udbud316.493.482,1

Cirkulationshastighed0.54%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.5485619885603312,2022-01-18

Laveste pris0.015511059945465061,2022-12-19

Offentlig blockchainSOL

Sektor

Social Media

