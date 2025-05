BLENDR

Blendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing.

NavnBLENDR

RangNo.1655

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.31%

Cirkulationsforsyning40,057,909.37023298

Max Udbud42,000,000

Samlet Udbud42,000,000

Cirkulationshastighed0.9537%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj4.2763998001721975,2024-03-30

Laveste pris0.029435313765964553,2024-03-02

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

Ansvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.