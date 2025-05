BKN

Brickken aims to enable asset owners worldwide to embrace a decentralized fundraising approach by leveraging blockchain technology. Our goal is to equip companies with the necessary tools to tokenize assets on a global scale, and enter the token economy.

NavnBKN

RangNo.848

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)1.41%

Cirkulationsforsyning72,472,018.84924717

Max Udbud143,000,000

Samlet Udbud143,000,000

Cirkulationshastighed0.5067%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj1.363698643727798,2024-03-28

Laveste pris0.07598068547152313,2023-10-20

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

