BIOFI

The BioFi Ecosystem leverages biometric security to provide decentralized finance products and services riding on the blockchain. BioFi addresses the concerns many people have about safeguarding their personal data and being safe from exploitation by fraudsters.

NavnBIOFI

RangNo.2211

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning3,914,323,139

Max Udbud10,000,000,000

Samlet Udbud10,000,000,000

Cirkulationshastighed0.3914%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.030337844902959543,2022-05-18

Laveste pris0.000124913182720355,2025-04-22

Offentlig blockchainBSC

Sektor

Social Media

