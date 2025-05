BFTOKEN

BOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles.

NavnBFTOKEN

RangNo.2223

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.95%

Cirkulationsforsyning32,061,538.9008

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.032%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.08334376693291244,2025-05-07

Laveste pris0.017061095436880808,2025-05-29

Offentlig blockchainETH

IndledningBOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.