BENDOG

The project was created by one of Solana’s earliest advisors and Anatoly’s most trusted source of guidance, BENDOG.

NavnBENDOG

RangNo.1591

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.03%

Cirkulationsforsyning999,780,947.4

Max Udbud0

Samlet Udbud999,994,577.83

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.0752899628517692,2024-06-06

Laveste pris0.001167985149848666,2025-04-07

Offentlig blockchainSOL

IndledningThe project was created by one of Solana’s earliest advisors and Anatoly’s most trusted source of guidance, BENDOG.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.