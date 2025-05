BCCOIN

BlackCardCoin is a cryptocurrency initiative that aims to combine the convenience of a credit card with the benefits of blockchain technology. Targeted towards users who seek premium services and rewards, BlackCardCoin (BCC) offers a novel approach to spending and investing in the digital age.

NavnBCCOIN

RangNo.1909

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)5.10%

Cirkulationsforsyning10,000,000

Max Udbud150,000,000

Samlet Udbud70,000,000

Cirkulationshastighed0.0666%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj31.27256325463208,2024-04-28

Laveste pris0.029521368654668333,2025-04-08

Offentlig blockchainBSC

IndledningBlackCardCoin is a cryptocurrency initiative that aims to combine the convenience of a credit card with the benefits of blockchain technology. Targeted towards users who seek premium services and rewards, BlackCardCoin (BCC) offers a novel approach to spending and investing in the digital age.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.