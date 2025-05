BANANAS31

Banana is a community-driven meme launched 100% fairly on the BNB Smart Chain. The goal of Banana is to introduce the world to this fun measuring method. Elon Musk scaled Banana on Starship 31, making it the first meme ever to be sent to the moon.

RangNo.479

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.37%

Cirkulationsforsyning10,000,000,000

Max Udbud10,000,000,000

Samlet Udbud10,000,000,000

Cirkulationshastighed1%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.00829110706416572,2024-12-18

Laveste pris0.000318457851005224,2024-11-18

Offentlig blockchainBSC

