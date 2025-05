BALLZ

A wolf is not a wolf if a wolf is not with $BALLZ.

NavnBALLZ

RangNo.5836

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)%0,00

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud0

Samlet Udbud1.000.000.000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.08322334588931335,2024-03-18

Laveste pris0.000073513645693214,2025-02-25

Offentlig blockchainSOL

IndledningA wolf is not a wolf if a wolf is not with $BALLZ.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.