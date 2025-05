BABYSHARK

Baby Shark Crypto is a Web3 meme coin that brings the iconic Baby Shark character into the blockchain world. With NFTs, games, and tokenomics, it engages over 1 billion fans in a fun, decentralized community, combining entertainment and crypto to create a unique digital experience.

NavnBABYSHARK

RangNo.1745

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.16%

Cirkulationsforsyning849,349,306

Max Udbud0

Samlet Udbud999,999,736

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.16428924556062563,2025-01-06

Laveste pris0.001488407144572977,2025-05-08

Offentlig blockchainSOL

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.