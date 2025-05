AX

AurusX (AX) is the Aurus ecosystem token, which can be staked in the Aurus mobile app to earn rewards in tGOLD, tSILVER, and tPLATINUM tokens. Each token is backed by 1 gram of physically allocated gold, silver and platinum respectively.

NavnAX

RangNo.2594

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning2,853,891

Max Udbud30,000,000

Samlet Udbud30,000,000

Cirkulationshastighed0.0951%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj28.62682125,2021-04-09

Laveste pris0,2021-02-10

Offentlig blockchainETH

IndledningAurusX (AX) is the Aurus ecosystem token, which can be staked in the Aurus mobile app to earn rewards in tGOLD, tSILVER, and tPLATINUM tokens. Each token is backed by 1 gram of physically allocated gold, silver and platinum respectively.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.