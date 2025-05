AUTO

AUTO is native utility and governance token to the Autofarm protocol which initiated on the 15th of Dec 2020 on Binance Smart Chain (BSC). The AUTO token can be used for proposals voting and will receive fees that are earned from the protocol.

NavnAUTO

RangNo.2158

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)128.17%

Cirkulationsforsyning76,665.77431635

Max Udbud80,638.18932503

Samlet Udbud78,173.31404734

Cirkulationshastighed0.9507%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj13532.25332614,2021-02-19

Laveste pris6.7414670040201266,2025-04-07

Offentlig blockchainBSC

IndledningAUTO is native utility and governance token to the Autofarm protocol which initiated on the 15th of Dec 2020 on Binance Smart Chain (BSC). The AUTO token can be used for proposals voting and will receive fees that are earned from the protocol.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.