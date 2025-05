AUTOS

Revolutionizing the car-buying experience, CryptoAutos' platform empowers car dealers to showcase their vehicles to a global audience while enabling customers to seamlessly purchase cars using digital assets – driving innovation, trust, and convenience in every transaction.

NavnAUTOS

RangNo.1187

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.09%

Cirkulationsforsyning493,267,074

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.4932%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.07435012003740513,2025-01-06

Laveste pris0.007842395970852957,2025-04-20

Offentlig blockchainETH

IndledningRevolutionizing the car-buying experience, CryptoAutos' platform empowers car dealers to showcase their vehicles to a global audience while enabling customers to seamlessly purchase cars using digital assets – driving innovation, trust, and convenience in every transaction.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.