APED

$APED is more than just a classic meme token; it's a symbol of unity for all the apes within the Ethereum network. Apes are known for their strength and their ability to work together towards a common goal. This is precisely what $APED stands for, bringing together all the apes in the community to create something big, something that will stand the test of time.

NavnAPED

RangNo.2300

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)15.61%

Cirkulationsforsyning974,493

Max Udbud1,000,000

Samlet Udbud1,000,000

Cirkulationshastighed0.9744%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj15.828772100274763,2024-11-14

Laveste pris0.13723383845829235,2023-04-18

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

