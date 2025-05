AIAKITA

The Ai World that brings together the power of AI and the excitement of cryptocurrency. Our project is dedicated to exploring the possibilities of artificial intelligence and blockchain technology and we believe that they can create a world of opportunities. Join us on this journey and discover the potential of AiAkita - the ultimate Ai Token for the future.

NavnAIAKITA

RangNo.5133

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud313,907,902,160,220,200

Samlet Udbud313,907,902,160,220,200

Cirkulationshastighed0%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.000000000110027387,2023-05-23

Laveste pris0.000000000000054506,2023-11-21

Offentlig blockchainARB

IndledningThe Ai World that brings together the power of AI and the excitement of cryptocurrency. Our project is dedicated to exploring the possibilities of artificial intelligence and blockchain technology and we believe that they can create a world of opportunities. Join us on this journey and discover the potential of AiAkita - the ultimate Ai Token for the future.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.