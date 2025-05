AI16Z

ai16z is the first venture capital firm led by Al agents. Our team of Al leaders are aiming to shape the future of Al. We connect Al entrepreneurs, investors, and experts, fostering growth in a rapidly evolving ecosystem. The singularity is approaching, and we are here to guide it forward.

RangNo.162

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)8.12%

Cirkulationsforsyning1,099,998,571.0288637

Max Udbud1,099,999,958.01

Samlet Udbud1,099,998,571.0288637

Cirkulationshastighed0.9999%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj2.479160142705961,2025-01-02

Laveste pris0.001725457772544541,2024-10-25

Offentlig blockchainSOL

