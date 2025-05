AERGO

Aergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem.

NavnAERGO

RangNo.466

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)8,88%

Cirkulationsforsyning479.999.995,7689212

Max Udbud500.000.000

Samlet Udbud500.000.000

Cirkulationshastighed0.9599%

Udstedelsesdato2018-12-18 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.6970735396414783,2025-04-16

Laveste pris0.0161023174991,2020-03-13

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

