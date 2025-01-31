MEXC DEX+ serviceaftale

Indledning A) Denne DEX-serviceaftale ("aftale") er en kontrakt mellem dig ("du", "din" eller "bruger") og MEXC Global ("vi", "vores", "os" eller "MEXC"). Den fastsætter de vilkår og betingelser, der regulerer din brug af MEXC's DEX-produkt (i det følgende benævnt "DEX") og relaterede handelstjenester via mexc.com eller nogen af vores tilknyttede websteder, applikationsprogrammeringsgrænseflader eller mobilapplikationer (samlet benævnt "platformen"). B) Vilkårene og betingelserne i denne aftale er et supplement til brugeraftalen, privatlivspolitikken, risikooplysningen eller enhver anden aftale eller publikation vedrørende MEXC's DEX-produkter eller relaterede handelstjenester, som kan offentliggøres af MEXC fra tid til anden (samlet kaldet "juridiske dokumenter"). Hvis vilkårene i denne aftale afviger fra vilkårene i de juridiske dokumenter, har vilkårene i denne aftale forrang. Før du bruger vores DEX-produkter og relaterede tjenester, bør du læse denne aftale og de juridiske dokumenter omhyggeligt. C) Ved at bruge MEXC's DEX-produkter og relaterede handelstjenester ("tjenesten" eller "tjenesterne") anses du for at have læst, accepteret og fuldt ud forstået vilkårene og betingelserne i denne aftale og de vilkår, der er angivet i de juridiske dokumenter (herunder eventuelle revisioner, der måtte blive offentliggjort af os fra tid til anden). Hvis du ikke accepterer nogen vilkår eller betingelser angivet i denne aftale eller de juridiske dokumenter, rådes du hermed til at stoppe din brug af tjenesterne øjeblikkeligt. Ved at fortsætte med at bruge tjenesterne anses du for at have accepteret de vilkår og betingelser, der er beskrevet i denne aftale og de juridiske dokumenter i deres helhed uden forbehold. D) Bemærk, at visse brugere, der er bosiddende i bestemte jurisdiktioner, ikke kan få adgang til tjenesten, hvilket kan omfatte Nordkorea, Cuba, Sudan, Syrien, Iran, Kina, Singapore, USA, Storbritannien, Hongkong, russisk kontrollerede regioner i Ukraine (i øjeblikket inklusive Krim, Donetsk og Luhansk), Sevastopol og Canada (tilsammen kaldet "forbudte lande"). Ovenstående liste er ikke udtømmende og kan ændres ensidigt af MEXC uden forudgående varsel til dig.

MEXC DEX+ produkter og tjenester A) Tjenesterne består af aggregatorer, der giver dig mulighed for at bytte visse digitale aktiver gennem en række blockchain-netværk ("tredjeparts blockchains"). Når MEXC udfører tjenesterne, skal MEXC fungere som en informationsvisningsplatform og en agent, der afgiver en salgs- eller købsordre (en "ordre") efter behørig instruktion fra dig. MEXC garanterer dog ikke, at disse ordrer gennemføres, og vi garanterer heller ikke, at sådanne ordrer vil blive afgivet til tiden. B) Digitale wallets kan have forskellige decentrale egenskaber ved blockchain-teknologi. Disse decentraliserede tjenester adskiller sig fra finansielle institutioner. Du forstår og accepterer, at MEXC ikke er ansvarlig for opbevaringen af din private nøgle og frøfrase. Din private nøgle og mnemotekniske fraser er blevet overdraget til en behørigt autoriseret tredjeparts serviceudbyder. Du accepterer og forstår endvidere, at det er dit eget ansvar at opretholde fortroligheden og sikkerheden af din MEXC-konto og adgangskode, og du er ansvarlig for alle aktiviteter, der udføres på din MEXC-konto (herunder, men ikke begrænset til, videregivelse af oplysninger, frigivelse af oplysninger, online-klik for samtykke eller indsendelse af forskellige regelaftaler, online-fornyelse af aftaler eller køb af service osv.) Du påtager dig det fulde ansvar for alle handlinger og udtalelser, der foretages ved hjælp af dine konti og adgangskoder. C) Du kan linke din personlige digitale wallet for at bruge MEXC DEX+-ydelser. I sådanne tilfælde oprettes og opbevares den private nøgle og den mnemotekniske frase udelukkende under dit ansvar. Hverken MEXC eller nogen autoriserede tredjepartsudbydere har adgang til din wallet. Du er eneansvarlig for alle transaktioner, der involverer din wallet, uanset om du har godkendt eller autoriseret dem. Du påtager dig det fulde ansvar for eventuelle konsekvenser heraf. D) De digitale aktiver, der vises på vores tjenesters fremhævede fortegnelser, bestemmes af forskellige faktorer, herunder, men ikke begrænset til, deres rangering på brancheanerkendte digitale aktivers dataanalyseplatforme såsom coingecko.com, et digitalt aktivs ydeevne på tjenesterne og vores politikker vedrørende de fremhævede fortegnelser. Du forstår og accepterer, at vi ikke støtter eller promoverer nogen digitale aktiver gennem nogen af de fremhævede lister. Vi har ret til at tilføje, ændre, opdatere eller fjerne digitale aktiver fra enhver af de fremhævede lister eller tjenesterne efter vores eget skøn. E) Du accepterer, at du kun må bruge Tjenesterne til legitime formål, og du må ikke bruge Tjenesterne som et medium for manglende overholdelse af gældende love. Du accepterer også at overholde denne aftale, servicevilkårene, alle regler, vilkår og eventuelle andre meddelelser eller relevante aftaler, der offentliggøres og opdateres af MEXC fra tid til anden, herunder meddelelser, proceduremæssige instruktioner, risikomeddelelse og andre regler og vilkår. F) Du accepterer og accepterer, at Tjenesten er en tidlig version af produktet og endnu ikke er fuldt revideret. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab, du måtte opleve, og vi er heller ikke forpligtet til at kompensere eller holde dig skadesløs for eventuelle tabte digitale aktiver i forbindelse med brug af sådanne prototypeprodukter eller -tjenester.

Gebyrer og gebyrer A) I løbet af din adgang til og brug af tjenesterne kan du pådrage dig forskellige gasgebyrer. Gasgebyrer, der genereres på tredjeparts blockchains under tjenesterne, bæres af dig. B) Gebyrer for tredjepartsprotokoller. Der kan også være andre tredjeparts protokolgebyrer, der opstår under din adgang til og brug af tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, din overførsel af digitale aktiver. Du alene er ansvarlig for alle de tredjeparts protokolgebyrer, der måtte opstå. C) Servicegebyrer. Bemærk, at MEXC i øjeblikket ikke opkræver nogen gebyrer ("Servicegebyrer"), men vi forbeholder os ret til at opkræve servicegebyrer i fremtiden. Vi kan opkræve visse servicegebyrer for at levere tjenesterne til dig. Servicegebyrerne kan være en procentdel af dit transaktionsbeløb via tjenesterne. Vi trækker de gældende servicegebyrer fra dit transaktionsbeløb som betaling for din brug af tjenesterne. Eventuelle servicegebyrer skal offentliggøres på vores platform fra tid til anden, og vi forbeholder os retten til, efter eget skøn, at opdatere en sådan gebyrplan, hvis der er nogen.

Risiko Ansvarsfraskrivelse A) Tjenesterne muliggør handel med meget komplicerede og volatile finansielle instrumenter, og handel med disse kan udsætte dig for en række risici, herunder uden begrænsning cybersikkerhedsrisici og risikoen for tab, og vi foreslår, at du gør dig selv opmærksom på de involverede risici. Ved at bruge tjenesterne anses du for at have gjort dig bekendt med de involverede risici. B) Du forstår og accepterer, at når du indløser eller får adgang til dine digitale aktiver, kan den tid, det faktisk tager for dig at modtage de digitale aktiver i din digitale wallet, variere, og de digitale aktiver, der modtages og vises på din digitale wallet, er endelige. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab som følge af ovenstående. C) Du accepterer, at du skal bære alle tab som følge af din egen skyld eller fejl, herunder men ikke begrænset til: ikke at være i overensstemmelse med transaktionsanvisningerne, ikke at udføre rettidige transaktioner via vores tjenester, glemme eller lække kontosikkerhedsindstillinger, knækkede adgangskoder, at din computer bliver invaderet eller hacket af andre og/eller at indtaste den forkerte adresse for at overføre eller modtage digitale aktiver. D) Ved at bruge tjenesten ved at tilknytte en wallet, der ikke er kontrolleret af MEXC eller dets autoriserede tredjepartstjenesteudbydere, anerkender og accepterer du, at du skal bære alle konsekvenser og ansvar som følge af alle transaktioner, der stammer fra eller er forbundet hermed. Hverken MEXC eller dets autoriserede tredjepartstjenesteudbydere er ansvarlige for tab, skader eller uautoriserede transaktioner, der opstår deraf. E) Du forstår og accepterer, at når du bruger tjenesterne, kan du få adgang til og bruge tredjeparts Blockchains. MEXC er ikke ansvarlig for nogen og alle tab forårsaget af din brug af eller adgang til tredjeparts blockchains. MEXC er ikke ansvarlig for tab, der opstår som følge af kontraktsårbarheder; hackinghændelser; suspendering, afbrydelse eller ophør af forretning; konkurs; unormal suspendering; eller ophør af tredjeparts blockchain-operationer eller andre potentielle risici. Desuden accepterer du at bære alle tab, du måtte lide som følge af de førnævnte risici. Hvis du lider tab som følge af ovennævnte risici, forstår og accepterer du, at alle digitale aktiver, der måtte være gemt i din digitale wallet, kan være permanent tabt. F) Tjenesten kan også indeholde links eller funktionalitet til at få adgang til eller bruge tredjepartswebsteder ("tredjepartswebsteder") og applikationer ("tredjepartsapplikationer") eller på anden måde vise, inkludere eller tilgængeliggøre indhold, data, information, tjenester, applikationer eller materialer fra tredjepart ("tredjepartsmaterialer"). Eventuelle links til tredjepartswebsteder i tjenesterne betyder ikke, at MEXC godkender produkter, tjenester, oplysninger og ansvarsfraskrivelser deri, og MEXC garanterer ikke nøjagtigheden af de oplysninger, der er indeholdt deri. Når du klikker på et link til eller får adgang til og bruger et tredjepartswebsted eller en tredjepartsapplikation, selvom vi muligvis ikke advarer dig om, at du har forladt vores tjenester, er du underlagt vilkårene og betingelserne (herunder privatlivspolitikker/meddelelser) på et andet websted eller et andet bestemmelsessted. Sådanne tredjepartswebsteder, tredjepartsapplikationer og tredjepartsmaterialer er ikke under MEXC's kontrol og kan være "åbne" applikationer, for hvilke der ikke er mulighed for klage. MEXC er ikke ansvarlig for tredjepartswebsteder, tredjepartsapplikationer og tredjepartsmaterialer. MEXC leverer kun links til disse tredjepartswebsteder og tredjepartsapplikationer for nemheds skyld og gennemgår, godkender, overvåger, støtter, garanterer eller fremsætter ikke nogen erklæringer med hensyn til tredjepartswebsteder eller tredjepartsapplikationer eller deres produkter eller tjenester eller tilknyttede tredjepartsmaterialer. Du bruger alle links på tredjepartswebsteder, tredjepartsapplikationer og tredjepartsmaterialer på egen risiko. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab forårsaget af din brug af sådanne tredjepartsprodukter og -tjenester på tredjepartswebsteder og tredjepartsapplikationer. MEXC og hver tredjeparts websted og tredjeparts applikation er uafhængige juridiske enheder, og denne aftale skal ikke udgøre nogen form for agentur, partnerskab eller samarbejdsforhold mellem parterne. MEXC og hvert tredjepartswebsted og hver tredjepartsapplikation er ansvarlige for deres respektive krav, gæld og tvister, der opstår som følge af opfyldelsen af deres respektive kontrakter og aftaler. G) Tredjeparts Blockchain-fejl. Du forstår og accepterer, at hvis MEXC eller nogen tredjeparts blockchain(er) ikke kan fungere korrekt, eller tjenesterne afbrydes på grund af følgende forhold, og du ikke er i stand til at bruge tjenesterne eller ikke kan udføre kommandoer eller udføre relaterede operationer eller transaktioner, herunder uden begrænsning, fejl, forsinkelse, afbrydelse, manglende systemrespons, forsinket systemrespons eller andre unormale og / eller uventede omstændigheder, er MEXC ikke ansvarlig for nogen tab. Disse omstændigheder omfatter, men er ikke begrænset til: Tredjeparts Blockchain(s) suspenderer, afbryder og / eller afslutter sin virksomhed, lukker ned og / eller unormalt suspenderer eller afslutter tjenesterne;

Serviceafbrydelse på grund af vedligeholdelse som annonceret af MEXC eller tredjeparts Blockchain;

Systemet kan ikke overføre data;

Force Majeure-begivenhed(er), der fører til suspension af tredjeparts blockchain;

Tredjeparts Blockchains serviceafbrydelse eller forsinkelse som følge af hacking, computervirus, tekniske justeringer eller fejl, webstedsopgraderinger, bankproblemer, midlertidige lukninger som følge af juridiske eller statslige regler; osv;

Tredjeparts Blockchains serviceafbrydelse eller forsinkelse forårsaget af, at dets computersystem er beskadiget, defekt eller ikke er i stand til at fungere normalt;

Tab som følge af tekniske problemer, der ikke kan forudses eller løses med eksisterende teknologi i branchen;

Tab, som du eller andre tredjeparter lider, og som skyldes tredjepartens fejl eller forsinkelse;

Tab, som du eller andre tredjeparter lider som følge af ændringer i love, regler og/eller offentlige påbud;

Tab, som du eller andre tredjeparter lider som følge af Force Majeure-begivenheder forårsaget af uforudsigelige, uundgåelige og/eller uløselige objektive omstændigheder. Du forstår og accepterer, at de førnævnte årsager kan føre til unormale transaktioner, prisudsving, markedsudsving, markedsafbrydelser og andre mulige unormale omstændigheder. Du forstår også, at risikooplysningen heri ikke er og ikke kan være omfattende eller udtømmende. MEXC kan nægte at udføre dine kommandoer baseret på de faktiske omstændigheder. Desuden forstår og accepterer du, at MEXC ikke er ansvarlig for tab, der opstår som følge af eller er relateret til nogen af de ovennævnte omstændigheder. Særlig påmindelse: Ved at bruge vores tjenester anses du for at have accepteret selv at styre de potentielle risici, vurdere værdien og risiciene ved investering i digitale aktiver og bære de mulige økonomiske risici ved at miste alle dine investeringer. Du anses for at have accepteret at tage hensyn til dine egne økonomiske forhold og risikotolerancekapacitet, før du foretager marginhandel, og du anerkender klart risiciene ved investering i digitale aktiver. Du forstår, at du kan opnå fortjeneste eller lide tab, når du deltager i marginhandel med digitale aktiver. Risikopåmindelsen i denne aftale indeholder ikke en liste over alle de risici, der er forbundet med marginhandel med digitale aktiver. Du rådes hermed til at have en klar forståelse af dette, og til at blive mindet om, at en sådan investering kan indebære høje risici, og at forsigtig investering anbefales.

Ingen økonomisk rådgivning A) Du anerkender, at din brug af vores tjenester på vores platform er helt frivillig adfærd fra din side baseret på din egen økonomiske situation og din viden om de relevante risici, som begge ikke er relateret til os og nogen tredjepart på nogen som helst måde. B) Alle handler med dig, som vi foretager, vil være på en "execution-only", "non-advised" og "as-is" basis. Du skal stole på din uafhængige dømmekraft for dine investeringer, og du er ikke berettiget til at bede os om at give dig investeringsrådgivning i forbindelse med transaktioner. MEXC giver ikke og er ikke forpligtet til at give dig investeringsrådgivning.

Begrænset ansvar A) MEXC garanterer ikke tjenestens ydeevne, og du er ansvarlig for at udføre din egen due diligence, når du bruger vores tjenester. Du anerkender og accepterer, at tabet eller ansvaret forårsaget af eventuelle risici involveret i din brug af Tjenesterne udelukkende bæres af dig, og MEXC vil ikke bære noget ansvar for det samme. Du anerkender, at du kan pådrage dig tab, når du deltager i DEX-handel, og du accepterer at bære alle sådanne tab alene. B) Du anerkender og accepterer, at du er ansvarlig for alle forpligtelser, tab eller omkostninger af enhver art, som vi måtte pådrage os som følge af din manglende opfyldelse af dine forpligtelser samt i forbindelse med, at MEXC handler i overensstemmelse med dine ordrer eller på en sådan måde, som det er tilladt i henhold til denne aftale, brugeraftalen og andre regler eller aftaler vedrørende brugen af vores tjenester, som vi måtte offentliggøre fra tid til anden. C) Du accepterer og anerkender, at vi ikke har noget ansvar over for dig i forhold til tab, omkostninger eller udgifter, som du lider som følge af din manglende evne til at udføre en transaktion eller enhver årsag, der ligger uden for vores rimelige kontrol, og hvis virkning er uden for vores rimelige kontrol at undgå. D) Du forstår og accepterer, at MEXC's samlede ansvar ikke må overstige de servicegebyrer, som MEXC har modtaget fra dig.