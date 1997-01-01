P2P Betalingsmetoder

P2P betalingsmetode: Når du sælger kryptoer, vil den tilføjede betalingsmetode blive vist for købere som en af dine accepterede betalingsmuligheder. Sørg for, at navnet på din betalingskonto stemmer overens med dit verificerede navn på MEXC. Du kan tilføje op til 10 betalingsmetoder.