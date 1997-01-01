MEXC MasterCard
Lad os ansøge om et MEXC MasterCard og fylde det op med din krypto saldo
Global forbrug
Brug det til din online shopping over hele verden
Tank op med din kryptosaldo når som helst
Opret et kort i kun 3 trin
Ansøg online
For at ansøge om MasterCard online via MEXC-webstedet skal du udfylde avanceret KYC og bruge dit pas og personligt billede.
Aktiver online
Efter ansøgningen er godkendt, kan du aktivere dit MEXC MasterCard online og tanke kortet op via din MEXC-konto.
Kortet er klar
Dit MEXC MasterCard er nu aktiveret. Du kan bruge dit MEXC MasterCard til forbrug.
Fordele
Simplere
Ansøg online, ingen tidsbestilling.
Det virtuelle kort kan bruges med det samme.
Mere sikkert
3D Secure (3DS) sikrer sikkerheden ved dine transaktioner.
Modtag advarsler i realtid på din smartphone for hver transaktion, og hold styr på dine pengestrømme.
Mere praktisk
Dette kort understøtter online shopping over hele verden via MasterCard netværk.